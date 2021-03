Die Kreisstraße K 16 zwischen Wachenheim und Rotsteig wird in den Stunden zwischen 19 und 6 Uhr für erneut den Verkehr gesperrt. Grund ist der Schutz der Kröten, die in den nächsten Tagen ihre Laichwanderungen beginnen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Der Sperrtermin ist jedes Jahr witterungsabhängig und wird immer kurzfristig festgelegt. Dieses Jahr wird die Straße ab Montag gesperrt. Die Sperrung bleibt, bis die Kröten ihre Wanderung beendet haben. In der Regel dauert dies etwa sechs Wochen.

„Diese Maßnahme soll viele Amphibien vor dem sicheren Tod bewahren“, schließt sich die Kreisverwaltung schon länger der Meinung des Naturschutzbeirats im Landkreis Bad Dürkheim an. Vor mehr als zehn Jahren hatten Untersuchungen zwischen Lindenberg und Wachenheim ergeben, dass dort eines der bedeutendsten Amphibienvorkommen von Rheinland-Pfalz ist. „Wenn während der Hauptwanderzeit der Tiere zu ihren Laichgewässern auf der K 16 Autos fahren, kommt es zu einem Massensterben“, warnen Naturschützer.

Grasfrösche, Feuersalamander und Erdkröten beginnen laut Naturschutzreferat ihre Wanderungen in den ersten milden Nächten und bei hoher Luftfeuchtigkeit. „Sie kommen dann in solchen Massen aus ihren Winterverstecken, dass sich ein Überfahren kaum vermeiden lässt, zumal sie als wechselwarme Tiere gerne auf dem wärmenden Asphalt der Straße verweilen“, informiert die Untere Naturschutzbehörde. Kritisch für die Amphibien seien die Abend- wie frühen Morgenstunden – „wenn Autofahrer die Sperrung ignorieren“, so die Naturschützer. Die Dürkheimer Polizei kontrolliere die Sperrung. |rhp