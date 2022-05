Nach dem Corona-Chaos kehrt auch beim Ferienprogramm der Stadt Bad Dürkheim langsam wieder Normalität ein. In den ersten drei Ferienwochen wird es im Sommer wieder Betreuungszeiten geben. Bis Ferienende bietet dann vor allem das Einzelangebot der Vereine viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Neu ist die Online-Anmeldemöglichkeit über einen QR-Code für den direkten Zugang zur Internetseite. Das Anmeldeportal für die Onlineanmeldung öffnet am Freitag, 6. Mai, ab 12 Uhr. Anmeldeschluss ist der 11. Juli. Wer sich dieses Jahr bereits bei bisherigen Ferienprogrammen registriert hat, kann den Account weiterhin nutzen. Bei der Anmeldung wird auch die Anzahl der freien Plätze angezeigt.

Auf der Internetseite gibt es neben der Programmliste einen Kalender mit den Veranstaltungsterminen, der die Auswahl erleichtert. Die Schulen erhalten kleine Flyer mit dem QR-Code-Aufdruck, der zudem im Amtsblatt veröffentlicht wird. Alternativ ist nach wie vor eine Anmeldung direkt beim JuKiB möglich.

Beliebte Waldwoche für Grundschulkinder

Während der ersten beiden Ferienwochen gibt es generelle Betreuungszeiten für alle von 8 bis 16 Uhr, in der dritten Woche von 8 bis 14 Uhr. Für dieses Programm gibt es eine Preisstaffelung von 50 bis 70 Euro.

Für die Kinder im Grundschulalter (sechs bis elf Jahre) gibt es zu Ferienbeginn wieder die beliebte Waldwoche an der Weilach mit Programmbeginn ab 9 Uhr. In der zweiten Woche können die Kinder dieser Altersgruppe dann im Poppental bei einer Waldwoche Spiel und Spaß erleben. In der dritten Woche bietet das Kreativcamp auf der JuKiB-Wiese viel Abwechslung.

Training mit einem Sportpädagogen

Bewegungsfreudige Kinder von acht bis zwölf Jahren können in der zweiten Ferienwoche bei der Sportwoche auf der JuKiB-Wiese mit einem professionellen Sportpädagogen beim Koordinationstraining ihre Fitness verbessern und im Team Gemeinschaft erleben.

Das Dürkheimer JuKiB-Team um Max Eidt und Malu Dick lädt zu eintägigen Ausflügen ein, zum Beispiel zum Maislabyrinth in Hockenheim, Edelsteinschürfen in Idar-Oberstein, Kanufahren auf dem Altrhein und Reiten auf dem Modenbacherhof. Zudem bietet es einen Feriennachmittag für Jungs und ein Mini-Musical für Mädchen an. Wer Spaß am Nähen hat, kann bei „Vernäht und Zugeflixt“ dabei sein.

Großes Angebot der Vereine

Beim Angebot der Vereine und Institutionen ist die Vielfalt groß: Beim Rot-Weiß Seebach lockt das Fußballcamp, der TTC möchte Lust auf Tischtennis machen und beim Modellflugverein gibt es einen Schnuppertag und Luftfahrt am Flugplatz. Bei den Junior Rangern Naturfreunde heißt es „Rund um die Natur“, das Pfalzmuseum für Naturkunde erkundet den Lebensraum Gewässer, der Schachclub bietet eine Einführung in das Spiel der Könige und der Studienkreis bietet einen Konzentrationskurs für Kids, während die Stadtbücherei sich auf die Suche nach dem verschwundenen Harry-Potter-Buch begibt.

Neu ist die Kooperation mit der Kulturpädagogik Pfalz. Die angebotene Burgführung endet mit einem Workshop, bei dem Kerzenständer aus Holz und eine Kerze aus Bienenwachs hergestellt werden. Bei „Hidden Places“ werden Rätsel und Aufgaben um geheimnisvolle Orte auf der Hardenburg gelöst. Auch ein Fledermausabend kann hier erlebt werden.

Noch Fragen?

Die Bezahlung läuft über das SEPA-Lastschriftverfahren und erfolgt nach den Sommerferien am 9. September. Storno ist kostenlos möglich bis zum jeweiligen Veranstaltungsbeginn. Für Rückfragen steht das JuKiB-Team unter www.unser-ferienprogramm.de/bad-duerkheim zur Verfügung.