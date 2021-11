Die alte Führungsmannschaft des FV Freinsheim ist auch die neue: Der Vorstand um den Vorsitzenden Thomas Schmidt ist am Wochenende im Amt bestätigt worden. Personell, finanziell und sportlich sei der Verein gut aufgestellt, betonten die Verantwortlichen. Aber Corona hat auch hier Spuren hinterlassen.

Die in Eigenregie betriebene Vereinsgaststätte „Harmonie“ war 2020 ein halbes Jahr lang geschlossen. Statt 152.000 Euro, wie im Mittel, nahm der Verein 2020 lediglich 52.000 Euro ein. Das verursachte 2020 ein Minus in der Vereinskasse von gut 18.000 Euro. Ein rein rechnerisches Minus, wie Hauptkassierer Harald Tschischka betonte, denn der Verein bekam über 48.000 Euro Überbrückungshilfe. Das meiste davon erst 2021, was den Verlust inzwischen weitgehend wieder ausgeglichen hat.

Noch kein neuer Trainingsplatz

Der Verein sanierte im Frühjahr die Wohnung in der Harmonie für 25.000 Euro, ebenso Werkstatt, Garage und Gerätehalle. Eine neue Brunnenpumpe wurde angeschafft. Mit der Naturrasenfläche als zusätzlichem Trainingsplatz ist der Verein wegen der Pandemie noch nicht weitergekommen. Die Sanierung der so genannten „alten Harmonie“, der Tribüne und der Bau eines Jugendförderzentrums bleiben auf der To-Do-Liste der Vereinsführung bis es wieder normale Bedingungen gibt. Als Nachfolger von Gabi und Bernd Bähr übernahm das Ehepaar Jens und Susi Risch die Regie in der Vereinsgaststätte. Im März 2020 wurde Fußballrunde abgebrochen, die erste Herren-Mannschaft stieg in die Bezirksliga auf. Die Jugendspielgemeinschaft mit dem SV Weisenheim am Sand ist eingespielt und bewährt. Die jugendlichen Fußballer hätten den Ehrgeiz bei den Aktiven mitzuspielen und damit sei deren Nachwuchs gesichert, deshalb stehe man auch sportlich gut da, freute sich Vereinsvize Thomas Faßnacht. Der FV hat 584 Mitglieder, davon sind 160 Jugendliche und Kinder.

Der Vorstand

Vorsitzender: Thomas Schmidt, Stellvertreter: Thomas Faßnacht, Gabi Bähr, Hauptkassierer: Harald Tschischka, Stellvertretender Kassierer: Ingo Ruh, Schriftführer: Sebastian Müller, Spielausschussvorsitzender Männer: Sven Holzwarth, Frauen: Robert Hoffmann, Jugendleiter: Stephan Zinzius.