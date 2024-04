Das Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik in Deidesheim präsentiert die Fotoausstellung „Gesichter des Meeres“ der deutsch-russischen Fotografin Elena Ivchenko. Großformatige Aufnahmen zeigen die Vielfalt des Meeres und der Landschaften am Meer. Vernissage ist heute, 17 Uhr; eine kostenlose Führung durchs Museum gibt’s ab 16 Uhr. Die Ausstellung wird gezeigt bis zum 30. Mai, und zwar donnerstags, 10 bis 16 Uhr, samstags 14 bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.