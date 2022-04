Die Kindertagesstätte Spatzennest in Weisenheim am Berg soll zukünftig Energie über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Einrichtung beziehen. Darüber wird im Gemeinderat seit einiger Zeit diskutiert. Im Oktober 2020 hatten die Ratsmitglieder einen entsprechenden Beschluss gefasst. In einer Ratssitzung am Mittwoch sollte über Art und Umfang der Anlage entschieden werden. Das war aber nicht möglich.

Ursache der Verzögerung ist, dass das beauftragte Ingenieurbüro aus Deidesheim eine Planung vorgelegt habe, „die nicht dem entspricht, was wir wollen“, wie Bürgermeister Joachim Schleweiß (CDU) sagt.

Die Gemeinde wolle eine Photovoltaikanlage, mit der Energie für die Kindertagesstätte erzeugt wird. Das sei mit dem Ingenieurbüro abgesprochen gewesen. Das habe jedoch einen Plan für eine Anlage erstellt, mit der nicht nur Energie für die Kindertagesstätte, sondern auch für eine Einspeisung ins Netz produziert wird. Insgesamt sollen nach der Planung pro Jahr etwa 30.000 Kilowattstunden an Energie erzeugt werden, von denen knapp 24.000 Kilowattstunden ins Netz gehen sollten.

Kosten wären höher, Honorar auch

Dazu müsste nach Angaben von Schleweiß fast das gesamte Dach der Kindertagesstätte mit Solarmodulen bedeckt werden. Statt der prognostizierten etwa 30.000 Euro würden Kosten in Höhe von etwa 58.000 Euro anfallen und auch das Honorar für das Ingenieurbüro würde sich deutlich erhöhen.

Wie Schleweiß berichtet, wurde das Ingenieurbüro aufgefordert, die Planung den Wünschen der Gemeinde entsprechen zu ändern, das sei jedoch bisher nicht geschehen.