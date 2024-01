Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Projekte, Perspektiven und Personen: Beim Gönnheimer Neujahrsempfang – dem ersten nach den Jahren der Corona-Krise – kam so einiges zur Sprache. Auch so manches Problem thematisierte Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG). Und verdeutliche: Der Rat steckt bei seiner Arbeit in einer Zwickmühle.

In seiner Ansprache zum neuen Jahr ging Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt auf Geschehenes und zu Erwartendes in der Gemeinde Gönnheim ein. „Was haben wir uns gefreut, als Charlotte