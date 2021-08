2020 musste der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Corona-bedingt ausfallen. In diesem Jahr möchte Großkarlbach daran teilnehmen, wie Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) berichtet. Auch sonst steht in dem Dorf viel an. Im Frühjahr kann es sogar endlich mit einem wichtigen Sanierungsprojekt losgehen.

Die Pandemie habe den Bürgern im ganzen Land ungeahnte Einschränkungen gebracht, sagt Schläfer. Auch die Gemeinde habe diese zu spüren bekommen. Die Arbeit der politischen Gremien sei komplizierter geworden. Die Bürgersprechstunde des Ortsbürgermeisters könne nur noch telefonisch stattfinden. „Das funktioniert alles, aber der persönliche Kontakt ist schon etwas anderes.“

Auch finanziell spüre die Gemeinde die Krise: So habe es 2020 im Dorfgemeinschaftshaus weniger Vermietungen gegeben. Zudem sei mit geringeren Steuereinkünften zu rechnen, was es für die finanziell klamme Kommune nicht einfacher mache. Was Schläfer aber freut: Auch im Corona-Jahr habe es in der Dorfmühle noch rund 40 Trauungen (2019: 60) gegeben. „Das zeigt, dass Großkarlbach auch in Krisenzeiten bei Hochzeitspaaren beliebt ist.“

Begeistert ist Schläfer von der Solidarität der Großkarlbacher. So habe sich auf Initiative von Grünen-Fraktionschefin Stefanie Ablaß eine Gruppe gebildet, die für ältere Menschen die Einkäufe übernimmt. Diese sei weiter aktiv. Schläfer bedankt sich auch bei denjenigen, die in der Adventszeit die Fenster ihrer Häuser beleuchtet haben. „Die Aktion ist sehr gelungen und war ein Trost für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt.“

Über trockene Füße können sich die Spaziergänger am Orlenberg freuen. Nach langen Regenfällen hatte sich auf einem beliebten Weg oft ein Wasserloch gebildet. Das Wasser könne nun abgeleitet werden, berichtet Schläfer. Noch einige Ärgernisse im Dorf bereite dagegen der eigentlich abgeschlossene Glasfaserausbau. „Das schnelle Internet kam in Zeiten von Homeoffice genau richtig“, betont Schläfer. Noch gebe es aber etwa 30 kleinere Baustellen im Ort, die vom Unternehmen noch nicht beseitigt worden seien.

Als einen „echten Lichtblick“ bezeichnet Schläfer, dass es im Frühjahr mit der Sanierung des maroden Eckbachgewölbes losgehen könne. „Das hat sich in den vergangenen Jahren gezogen wie Kaugummi“, beklagt er. Doch jetzt sei der Förderbescheid des Landes über 600.000 Euro da. Die Sanierung soll durch den Einsatz von Fertigteilen günstiger ausfallen als die veranschlagten 1,2 Millionen Euro. Ebenfalls im Frühjahr stehen auf dem Friedhof sowie im Bereich Bahnhof/Wiesengrund Baumarbeiten an. „Dort wird eine Fachfirma Totholz herausschneiden“, sagt Schläfer. Auch die Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses soll in diesem Jahr angestoßen werden.

Neu gestaltet werden soll die Homepage der Gemeinde. Sollte die Pandemie es zulassen, könnte auch das kulturelle Leben im Dorf bereichert werden. Das Theater Alte Werkstatt (TAW) Frankenthal, das im Sommer auf einem Großkarlbacher Winzergrundstück Open-Air-Aufführungen anbietet, könnte zusätzlich regelmäßig im Dorfgemeinschaftshaus Station machen, erläutert der Ortsbürgermeister. „Wir führen darüber mit dem TAW Gespräche, noch ist aber nichts in trockenen Tüchern.“

Weil der Bürgerempfang Corona-bedingt ausfallen muss, hat der Ortsbürgermeister neben einem Jahresrückblick die wichtigsten Punkte, die nun im Dorf anstehen, in einem Flyer zusammengefasst. Den haben die Großkarlbacher am Donnerstag bereits mit dem aktuellen Amtsblatt in den Briefkasten bekommen.

Serie