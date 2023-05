Bei ihrem ersten Auftritt nach der Pandemiepause haben die drei Chöre der Liedertafel ihrem Publikum am Samstag einen gelungenen Konzertabend beschert.

Neben ihrem Gesang kamen auch zwei Neuheiten gut an. Die drei Chöre, das sind der Männerchor, der Gemischte Chor und Modern Music. Begleitet wurden sie vom „BrazzoSeptimo“-Ensemble aus der Südpfalz. Gemeinsam glänzten die Sänger und Musiker mit Titeln wie „Let it Be“, „Pretty Woman“ sowie einem Udo-Jürgens-Medley. Der Männerchor zeigte mit etwa mit „Männer“ von Herbert Grönemeyer, dass es durchaus modern geprägte Chorliteratur für traditionelle Chöre gibt.

Gemischter Chor bringt bekannte Schlager

Sehr publikumswirksam präsentierte der Gemischte Chor Trude Herrs Schlager „Ich will keine Schokolade“ und den Hit „Verdammt ich lieb dich“ von Mathias Reim. Auch bei „Weit, weit weg“ und dem Welthit „Stand by me“ zeigte der ausgewogen besetzte Chor seine Qualität. Modern Music wiederum gefiel unter anderem mit dem „Earth Song“ und dem Elton-John-Lied „I’m still standing“. Bei einigen Vorträgen bewiesen Helene Wüst-Trappmann am Konzertflügel und Markus Kronenberger an der Gitarre ihr Können als schwungvolle musikalische Begleiter.

Liedertafel-Vorsitzender Rudolf Stork und Chorleiterin Karla Kronenberger konnten in der gut besuchten Gemeindeturnhalle nicht nur zum ersten Mal seit vier Jahren wieder „ihre“ Chöre der Öffentlichkeit präsentieren, sondern auch beobachten, dass das neue Konzept, den Abend in ein Stuhlkonzert zu verwandeln, guten Anklang fand. Ein Novum war zudem die umfangreiche, zu jedem Titel passende Power-Point-Präsentation auf der großen Leinwand, bei der Sänger und Moderator Karlheinz Knabe mit allerhand Interessantem aufwartete.

Ehrungen für aktives Singen

Für 70 Jahre aktives Singen: Heinz Diehl und Dieter Fesser: 50 Jahre: Liane Mühlbeier und Beate Schreiber; 40 Jahre: Karlheinz Knabe und Thomas Groh.