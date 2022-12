Die Benefizaktion des Vereins Vinophilanthropen zu Weihnachten hat 10.000 Euro gebracht. Das Geld geht an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.

Vorstandsmitglied Christine Fettes berichtet, wie sich der Spendenbetrag zusammensetzt: „6835 Euro wurden im Rahmen der Aktion direkt an das Kinderhospiz überwiesen, 2000 Euro kommen vom Weingut Pfeffingen in Bad Dürkheim. Sie stammen aus dem Verkauf der Jubiläumsflaschen zum 400-jährigen Bestehen des legendären Einhorn-Wappens.“ Mit knapp 1200 Euro stockten die Vinophilanthropen auf 10.000 Euro auf.

Der Verein der Weinliebhaber und Menschenfreunde mit Sitz in Dirmstein hatte sich diese Aktion einfallen lassen: Wer bis 20. Dezember mit seiner Anschrift eine Spende auf das Kinderhospizkonto überwies, konnte eine von 14 Magnum- bis Imperial-Flaschen im Gesamtwert von knapp 1000 Euro gewinnen. In der Verlosung waren unter anderem eine Drei-Liter-Flasche Bissersheimer Spätburgunder vom Weingut Mussler und ein Sechs-Liter-Gebinde der Cuvée Balthasar vom Dirmsteiner Weingut Hilz. Auch die Laumersheimer Betriebe Kuhn und Knipser haben Spezialitäten zur Verfügung gestellt.

Das Angebot lockte so viele Weinfreunde an, dass fast 7000 Euro an Spenden zusammenkamen. Der Verein hat damit seit seiner Gründung 2021 schon 66.000 Euro für gute Zwecke gesammelt.