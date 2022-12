Der 2021 gegründete Verein VinoPhilAnthropen (VPA) mit Sitz in Dirmstein blickt auf einen vielversprechenden Start zurück. Vorsitzender Oliver Meyer berichtet über Spenden von mehr als 56.000 Euro. Bis 20. Dezember läuft eine Benefizaktion, bei der man etwas gewinnen kann.

Im Moment bestehe die zu Wohltätigkeitszwecken gegründete Gruppe von Weinliebhabern und Menschenfreunden aus 85 Mitgliedern, darunter 27 Gewerbetreibende und 59 Privatpersonen. Der Verein wachse stetig, teilt Meyer, der die Idee zur Gründung hatte, mit. Er bedankt sich insbesondere bei den 15 VPA-Weingütern „für die bis dato neun tollen Charity-Veranstaltungen im Premierenjahr“. Den Jahresabschluss bildete am 2. Dezember im Weingut Dengler-Seyler in Maikammer eine Fassweinprobe mit jungen Weißweinen.

Von den Einnahmen des Vereins stammen laut Meyer zu jeweils etwa 40 Prozent aus den Veranstaltungen des VPA und den freiwilligen Jahresspenden der Mitglieder. Der Rest sei als sonstige Privatspenden in die Vereinskasse geflossen. Ein Mitglied habe 7000 Euro gegeben, nachdem er seinen Oldtimer versteigert hatte. Die bisherige Summe an Spenden beziffert Meyer mit 56.500 Euro.

Kinder und Bedürftige profitieren

Und wofür haben die VinoPhilAnthropen das Geld ausgegeben? Nach Angaben von Oliver Meyer gingen 10.500 Euro an die sieben Kinderschutzbünde in der Region, 12.000 Euro an die neun Tafeln im VPA-Gebiet und 550 Euro an bedürftige Mitmenschen in der Region. Zum Beispiel sei eine aus der Ukraine geflüchtete Familie eingekleidet worden. Auch sei eine an Krebs erkrankte Tafelmitarbeiterin finanziell unterstützt worden. „Der aktuelle Spendenüberschuss von knapp 30.000 Euro steht für weitere Anträge bedürftiger Mitmenschen in den Landkreisen Bad Dürkheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Germersheim, Südliche Weinstraße sowie der kreisfreien Städte Frankenthal, Ludwigshafen, Landau, Neustadt und Speyer zur Verfügung“, kündigt der wiedergewählte Vorsitzende aus Dirmstein an. Die Spendenanträge seien alle auf der Internetseite des Vereins www.vinophilanthropen.de zu finden.

Dort gibt es auch nähere Informationen über die aktuelle Spendenaktion im Advent zugunsten des Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Zwölf namhafte Weingüter, vorwiegend aus dem Landkreis Bad Dürkheim, stellen dafür 14 große Gebinde zur Verfügung.

Zu gewinnen: Wein in großen Flaschen

Wer mit dem Vermerk „Christmas Charity Cuvée“ eine Spende direkt auf das Konto des Kinderhospiz überweist und dabei seine Anschrift hinterlässt, nimmt an der Verlosung von 14 Magnum- bis Imperial-Flaschen im Gesamtwert von knapp 1000 Euro teil. Welche Weine in welcher Menge zu gewinnen sind, steht auf der Internetseite der VPA. Die größte Flasche fasst sechs Liter. Die Aktion läuft noch bis zum 20. Dezember.

Das Kinderhospiz Sterntaler unterstützt lebensverkürzend erkrankte Kinder sowie deren Familien und begleitet sie auf ihrem schweren Weg. „Da in erster Linie auf Spendenbasis finanziert, ist die Einrichtung insbesondere aufgrund der Corona-Auswirkungen mehr denn je auf die Unterstützung aus der Region angewiesen“, sagt VPA-Vorsitzender Oliver Meyer.

Spendenkonto

Kinderhospiz Sterntaler e.V., GLS Gemeinschaftsbank eG, IBAN: DE19 4306 0967 6026 3478 00, BIC: GENODEM1GLS.

Vorstand

Für die nächsten zwei Jahre hat die Mitgliederversammlung Marcus van Dijk aus Heßheim zum Stellvertreter von Oliver Meyer gewählt. Die weiteren Vorstandsmitglieder: Susanne Korn (Römerberg, Aufgabengebiet Finanzen), Sebastian Schreier (Großkarlbach, Veranstaltungen), Christine Fettes (Mannheim, Marketing und PR), Annett Taus (Lambsheim, Infrastruktur), Petra Bangert (Maxdorf, Vertrieb). Ins Spendengremium gewählt wurden Oliver Schöne (Lambsheim) und Michael Paul (Dudenhofen).