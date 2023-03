Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen der umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Dürkheimer und Erpolzheimer Bruch führt die Isenach in Erpolzheim nun weitaus weniger Wasser. Deshalb soll das Bachbett im Ort schmäler und teils renaturiert werden. Insbesondere an der Obermühle will man die Durchlässigkeit für Fische verbessern.

Das Bachbett verengen und teilweise renaturieren: Dazu war eine Machbarkeitsstudie erstellt und im Januar dem Erpolzheimer Ortsgemeinderat vorgestellt worden. Jetzt hat sich der