Ermittlungsbehörden in Karlsruhe ist Anfang August ein empfindlicher Schlag gegen einen überregional agierenden Rauschgifthändlerring gelungen. Seit über eineinhalb Jahren ermitteln die Beamten gegen eine Gruppierung, die im Raum Karlsruhe, Bruchsal, Heidelberg und Speyer ansässig ist.

Die Ermittlungsbehörden waren Ende 2020 auf einen im nördlichen Landkreis Karlsruhe wohnhaften 35-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Nach und nach erschloss sich ein Personenkreis von Tatverdächtigen. Bei mehrtägigen Aktionen kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe insgesamt neun Personen in Untersuchungshaft, weitere Täter befinden sich noch auf der Flucht, teilt die Polizei mit. Bei den sich in Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten handelt es sich um eine 29 Jahre alte Frau und weitere acht überwiegend deutsche Tatverdächtige im Alter zwischen 25 und 61 Jahren. Dem 35-jährigen Haupttäter wird zur Last gelegt, allein von April 2020 bis Anfang Juni 2021 mehr als 638 Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie weiteres Rauschgift einschließlich Kokain gewinnbringend umgesetzt zu haben.

Am 3. August wurden über 30 Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume im nördlichen Landkreis Karlsruhe sowie im Bereich von Heidelberg und Speyer durchsucht. Dabei wurden mehr als 150 Kilogramm Marihuana, zweieinhalb Kilogramm Kokain und jeweils über ein Kilogramm Haschisch und Amphetamin sowie Schusswaffen sichergestellt. Zudem fanden die Beamten eine professionell betriebene Marihuana-Plantage.

Finanzermittler der Kriminalpolizei konnten Vermögenswerte – unter anderem mutmaßliches Drogengeld, Schmuck, Uhren sowie ein hochpreisiges Sportboot – im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmen. Die Ermittlungen gegen die Gruppierung wegen Vorwurfs des bewaffneten bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Waffenhandels dauern an.