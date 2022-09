Zur Anbindung der geplanten 2. Rheinbrücke (B293) an die B36 im Osten von Karlsruhe plant das Regierungspräsidium Karlsruhe den Neubau einer Querspange. Am Dienstag, 4. Oktober, ist von 18 bis etwa 20.30 Uhr eine öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut.

Die zügige Weiterplanung der Querspange ist eine Auflage aus dem Planfeststellungsbeschluss zur B10, 2. Rheinbrücke und eine Forderung der anhängigen Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss. Mit dem Bau einer Querspange zur B36 kann die Verkehrsbelastung der westlichen B10, Südtangente Karlsruhe, die sich an der Grenze der Leistungsfähigkeit befindet, spürbar reduziert werden. Das Projekt befindet sich derzeit in der Vorplanung.

Das Planungsteam des Regierungspräsidiums Karlsruhe informiert bei der Veranstaltung über den aktuellen Stand des Projekts, stellt die genehmigungsfähigen Varianten vor, beantworten Fragen und nimmt Anregungen entgegen. Anschließend können sich die Anwesenden individuell mit dem Planungsteam zu den Themen Verkehr, Lärm, Umwelt, Straßenplanung sowie dem Thema Störfall austauschen. Zur Veranschaulichung stehen Pläne und weitere Materialien an Stellwänden zur Verfügung. Außerdem wird im Rahmen der Veranstaltung ein Stimmungsbild zur bevorzugten Variante abgefragt, welches in die Entscheidungsfindung zur Vorzugstrasse, die für Ende dieses Jahres vorgesehen ist, mit einfließen wird.

Info

Weitere Informationen zum Projekt sind im Beteiligungsportal des Regierungspräsidiums Karlsruhe zu finden: www.rp-karlsruhe.de./Service/Beteiligungsportal/Aktuelle Straßenbaumaßnahmen im Regierungsbezirk Karlsruhe/B36/B293, Neubau Querspange 2. Rheinbrücke Karlsruhe.