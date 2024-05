Sie hatten im Vorlauf den Vorteil der Heimbahnen, doch konnten ihn nicht recht nutzen: Von den Dellfelder U14-Jugendlichen qualifizierten sich nur zwei für den Endlauf. Woanders gab’s mehr Freude.

Bei den Einzel-Landesmeisterschaften der Kegel-Jugend räumten die U10-Mädchen des KV Dellfeld groß ab, belegten Platz eins bis drei: Den Titel schnappte sich Elina Kecanovic.

Die Dellfelder U10-Mädchen trumpften schon im Vorlauf groß auf. Auf den Bahnen des ESV Pirmasens spielten sie alle sehr gute Ergebnisse. Kecanovic führte nach dem Vorlauf mit hervorragenden 572 Kegeln (Bestleistung) vor Mila Hüther (552, Bestleistung). Auf Platz vier folgte Mia Sophie Raquet (506), Nele Will wurde Sechste (430). Im Endlauf der besten acht, tags darauf in Mutterstadt, wurden die Erwartungen noch übertroffen. Mia Sophie Raquet schob sich mit sehr guten 515 Punkten (Bestleistung) auf Platz drei. Mila Hüther und Elina Kecanovic machten dann den Titel unter sich aus. Nach drei Bahnen lag Hüther nur noch zwei Kegel hinter ihrer Vereinskollegin. Kecanovic spielte aber auf der letzten Bahn (155) wie entfesselt und gewann den Titel. Komplettiert wurde das Ergebnis durch den sechsten Platz von Nele Will (430).

Leon Brutsch findet nicht aus seinem Formtief

Die Dellfelder U14-Kegler konnten den Vorteil der Heimbahnen im Vorlauf dagegen kaum nutzen. Für den Endlauf qualifizierten sich nur Annabell Raquet (448/6.) und Leon Dufour (444./5.). Eldin Kecanovic fehlte lediglich ein Kegel, um das Ziel Endlauf zu erreichen, er landete mit 426 Kegeln auf Platz neun. Nico Schneider folgte mit 420 Kegeln auf Platz elf, Robin Veidt kam mit 367 Kegeln auf Platz 14. Dufour landete dann nach einer Steigerung im Endlauf in Mutterstadt mit 890 Kegeln insgesamt auf Rang vier und schrammte knapp am Treppchen vorbei, Annabell Raquet musste nach drei Durchgängen aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

In der U18-Altersklasse konnte der Dellfelder Leon Brutsch sein aktuelles Formtief nicht überwinden. Er war mit enttäuschenden 445 Kegeln im Vorlauf in Pirmasens am Samstag chancenlos.