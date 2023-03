Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SV Fischbach steckt in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd tief im Abstiegskampf. Auf dem Weg in Richtung Klassenverbleib muss der Tabellenvorletzte an diesem Wochenende zwei hohe Hürden nehmen. In der Auswärtspartie am Samstag (14 Uhr) trifft er auf den Ligadritten BC Remagen, und am Sonntag (12 Uhr) tritt er beim Spitzenreiter TV Hofheim an.

Damit bekommt es das junge Fischbacher Team in den Saisonspielen 15 und 16 mit zwei Topmannschaften der Liga zu tun. Die nächsten beiden Niederlagen scheinen programmiert zu sein, blickt man auf