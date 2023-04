Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen des 1. FC Kaiserslautern haben die Meisterschaft bereits perfekt gemacht und stehen damit als Aufsteiger in die Basketball-Regionalliga fest. In ihrem letzten Oberligaspiel müssen sie am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenzweiten ATSV Saarbrücken ran.

Auch wenn das Spiel aus tabellarischer Sicht für die Mannschaft von Trainerin Frauke Woll bedeutungslos ist, ist nicht damit zu rechnen, dass es Saarbrücken mit einem unmotivierten Gegner zu tun