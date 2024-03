Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Dienstagabend offensichtlich bewaffnet im Skatepark war.

Besorgte Bürger hatten am Dienstag um 17.30 Uhr die Polizei verständigt. Als die Beamten an Ort und Stelle eintrafen, war der Unbekannte weg. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben. Vermutlich steckte kein Magazin in der Waffe. Was der Mann damit vorhatte, sei nicht bekannt. Den Zeugen zufolge lief der Unbekannte nur herum und fuhr dann mit einem Motorroller davon. Sie beschrieben ihn als 1,80 bis 1,85 Meter groß und blond mit Kurzhaarschnitt. Darüber hinaus trug er Militärkleidung und hat ein Nasenpiercing. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.