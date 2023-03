Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein wahrhaft magischer Konzertabend: Das Orchester der Chmelnyzkyj Philharmonie unter der Leitung von Taras Martynyk lockte am Samstag Magier, Nicht-Magier und Post-Eulen in den großen Saal der Fruchthalle und kreierte mit „The Magical Music of Harry Potter – Live in Concert“ einen zauberhaften Moment nach dem anderen.

Natürlich leitete der Dirigent sein Orchester mit einem Zauberstab statt eines Taktstocks an. Natürlich stand der Chor in Zauberschulroben auf der Bühne. Und natürlich saßen