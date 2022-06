„Kunst in der Pfalz und für die Pfalz“: Dies ist eines der Leitmotive, denen sich die Pfalzgalerie und der Freundeskreis des Museums in diesem Jahr verschrieben haben. Auch die nächste Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Klangfarben“ am Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr dreht sich um dieses Thema.

Passend zur Ausstellung der beiden letztjährigen Pfalzpreisträgerinnen Skulptur Fritzi Haußmann (Hauptpreis) und Theresa Lawrenz (Nachwuchspreis), die noch bis 10. Juli in dem Museum des Bezirksverbandes zu sehen ist, laden die Freunde des Museums zu dieser Ausgabe ihrer Reihe „Klangfarben“ ein. Wie gewohnt, wird auch diesmal das Thema Kunst mit Musik verknüpft.

Dabei soll es in einer lockeren Gesprächsrunde um den Themenkreis „Pfalzpreis – Pfälzer Kunst – Kunst in der Pfalz“ gehen. Auf dem Podium diskutieren Manfred Geis als Vertreter des Bezirksverbandes und damit Auslober des Pfalzpreises, die Künstlerin und Pfalzpreisträgerin des Jahres 2018 Heike Negenborn, ihr Künstlerkollege Stefan Engel, der als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler die Aspekte von Kunstschaffenden in der Pfalz bestens kennt, sowie die bekannte Neustadter Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter. Die Gesprächsrunde wird von RHEINPFALZ-Kulturredakteur Fabian R. Lovisa moderiert.

Preisträger unter sich

Daneben fließt das Anliegen von Museumsmachern wie Museumsfeunden in den Abend ein, Jugendlichen die Schwellenangst vor dem Museum zu nehmen und sie im Kultursektor zu fördern. Dementsprechend wird der Bestandteil „Klang“ der Veranstaltung diesmal von „Jungen Talenten der Region“ gestaltet, die damit die Möglichkeit haben, sich musikalisch vorzustellen. Und so spielen passend zu den Preisträgerinnen des Pfalzpreises die beiden Preisträgerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ Flora Kuba (Akkordeon) und Charlotte Huba (Geige). Sie bringen zu Beginn des Abends ein kurzes Programm mit ihren Wettbewerbsstücken.

Info

„Klangfarben“ am Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr, im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern; Eintritt 10 Euro für Mitglieder, 13 Euro für Gäste; Karten gibt’s noch an der Abendkasse.