„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ war auf den Fridays-for-Future-Demos immer zu hören. Dann kam die Corona-Pandemie, die Demos am Freitagnachmittag sind kaum mehr möglich – dem Aktivismus fehlt sein wichtiges Druckmittel. Wie die Pandemie Fridays for Future (FFF) verändert hat.

Jonas ist seit Herbst 2019 bei Fridays for Future in Kaiserslautern engagiert – und will seinen Nachnamen lieber nicht in der Zeitung lesen. Als er eingestiegen ist, bestand die Gruppe