CLAUSEN. Eines der ältesten Dorffeste im Landkreis ist das Hawefest. In den zurückliegenden Jahren wurde das ehemalige Straßenfest auf den Dorfplatz in Ortsmitte verlegt. Hier steigt am Samstag, 4. Mai, um 17 Uhr wieder die Dorfsause mit einem Fassanstich.

Mit dem Hawefest zum wiederholten Mal verbunden ist der Clauser Hawethon, ein Benefizlauf, der als private sportliche Veranstaltung in Coronazeiten entstanden ist, und nun beim Hawefest integriert ist. Wie der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Georg Schäfer, informiert, sind auch dieses Jahr alle örtlichen Vereine verbunden, um gemeinsam das Hawefest auf dem Dorfplatz zu stemmen. Am Abend wird DJ Padde zur Unterhaltung auflegen.

Die Strecke des Clauser Hawethon, der am Samstag um 8 Uhr startet, führt über die traditionellen Trainingsabschnitte der Verbandsgemeinde Rodalben und ist aufgrund des Höhenprofiles als anspruchsvoll einzustufen. Es gibt vier Distanzen: Jugendlauf über 8,5 Kilometer, Erwachsene über 13, 24, und 44 Kilometer. Hier spielt nicht die Zeit eine Rolle, sondern dabei zu sein. Es darf gejoggt, gewandert und gewalkt werden, informieren die Initiatoren. Durch den gestaffelten Start, kommen die Läufer gemeinsam ins Ziel. Die Startzeiten ergeben sich aus den erwarteten Zielzeiten, daher müssen diese so realistisch wie möglich von den Teilnehmern angegeben werden.

Erlös geht an Verein Glückstour

Der Benefizlauf der Kinder (Start am Sonntag um 10 Uhr auf dem TV-Platz) geht über 400 Meter (bis fünf Jahre), 800 Meter (sechs bis sieben Jahre), 1000 Meter (acht bis neun Jahre) und 2000 Meter (ab 10 Jahre). Das Teilnahmeticket kostet jeweils fünf Euro. Beim Benefizlauf der Jugend kostet das Ticket zehn Euro; für Erwachsene über 44 Kilometer (50 Euro), über 24 Kilometer (30 Euro) und über 13 Kilometer (20 Euro). Ansprechpartnerin ist Vikotria Meyer. Das Besondere dieses Events ist nicht nur, dass der Reinerlös an den Verein Glückstour gespendet wird, sondern dass durch den zeitversetzten Start alle Leistungsgruppen gemeinsam im Ziel einlaufen und umjubelt werden. Vom Neuling bis zum erfahrenen Ultra-Läufer sind alle dabei, verspricht das Hawethonteam.