Zusammen mit dem Mitmach-Zirkus Blubber hat die Grundschule Edesheim ein einwöchiges Projekt auf die Beine gestellt. Für 178 Kinder standen unter anderem Seiltanz, Akrobatik und Tellerdrehen auf dem Programm. Abschließend gab es zwei Darbietungen für Familie und Freunde. Als Schauplatz diente ein Zirkuszelt auf dem Parkplatz neben der Gemeindehalle. „Das Kollegium und ich haben uns schon lange solch eine außergewöhnliche Woche gewünscht, bei der die Kinder so viele wertvolle Erfahrungen sammeln können und über ihre Grenzen hinauswachsen“, sagt Schulleiterin Corina Ritter. Die Kreisverwaltung SÜW habe das Projekt finanziert. Laut Ritter soll es kein einmaliges Erlebnis gewesen sein. So sei es denkbar, alle zwei oder vier Jahre in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Kinder und Jugend solch ein Projekt zu realisieren, damit jedes Kind in seiner Grundschulzeit solch ein Zirkusprojekt erleben kann.