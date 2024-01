Als die Pfälzer Bogen-Sportschützen am Wochenende in Haßloch ihre Landesmeister in der Halle ermittelten, waren zahlreiche Vereine an der Schießlinie vertreten. Sie lieferten den Beweis, dass der Bogensport mittlerweile gut in der Breite vertreten ist.

Es sind die Vereine SV Bruchmühlbach, SV Schopp und neuerdings immer wieder auch der TFC Kaiserslautern, die im Bogen-Ligabetrieb auf sich aufmerksam machen und in der Oberliga und der Pfalzliga vorne mitmischen. Aber auch die Vereine aus Trippstadt, Alsenborn, Fischbach und Queidersbach wussten bei der Landesmeisterschaft vorne mitzumischen. Am Start waren neben den Sportlern mit den olympischen Recurvebogen auch die Blankbogen-, die Compound- und die Langbogen-Schützen.

Viel los also, was letztendlich ein frühes Aufstehen zumindest für die Westpfälzer erforderte. „Der frühe Vogel fängt den Wurm, der TFC-Bogenschütze Edelmetall“, brachte Alexander Stein vom TFC Kaiserslautern die vier Podestplätze seines Vereins, darunter zweimal Gold, auf den Punkt.

Dichtes Programm

„Das neue Jahr ist definitiv stramm gestartet“, kommentierte Michael Zahm vom SV Bruchmühlbach die eng zwischen den Oberliga-Terminen terminierte Landesmeisterschaft. Ausrichtung und Bedingungen seien in Haßloch aber „echt gut gewesen“. Zwar bedauerte er, dass er als Trainer selbst nur für die Schülerklassen voll da sein konnte. Die Jugend und die Herrenklasse waren zeitlich überlappend gefordert.

„Für die Jugend hieß es dann eben nur begrenzten Support. Die sind aber ohnehin alt genug und wissen, wie die Abläufe sind. Die haben das aber echt gut auch ohne Betreuer hinbekommen“, fand er lobende Worte. Der SV Bruchmühlbach stand mehrfach auf dem Podest.

Ergebnisse

Recurve

Damen: 1. Justine Morgenstern SV Bruchmühlbach, 4. Pamela Matheis, TFC Kaiserslautern

Herren: 5. Michael Flickinger, TFC

Master m: 3. Heinz Kinder, SV Bruchmühlbach, 5. Martin Meier, SV Trippstadt

Master w: 2. Martina Hauck, SV Schopp

Jugend m: 3. Julian Gehm, SV Bruchmühlbach, 4. Fabian Domis, SV Bruchmühlbach

Jugend w: 2. Lilly-Lea Lipstreich, SV Bruchmühlbach, 4. Lea Dietz, SV Bruchmühlbach

Schüler B: 3. Luca Stemmler, SV Bruchmühlbach

Schüler B w: 2. Marie Ludes, SV Bruchmühlbach

Mannschaft: 2. SV Bruchmühlbach (Justine Morgenstern, Michael Zahm, Heinz Kinder)

Mannschaft Jugend: 1. SV Bruchmühlbach (Julian Gehm, Domis Fabian, Lilly-Lea Lipstreich)

Blankbogen

Damen: 1. Katharina Harth, TFC Kaiserslautern, 2. Ines Krehbiehl, SV Schopp, 5. Sandra Dieterichs, SV Schopp

Herren: 2. Maximilian Veith, SV Bruchmühlbach

Senioren: 2. Aren Haugtvedt-Palme, TFC, 4. August Eberle, TFC

Jugend: 3. Tim Kirschenmann, TFC, 4. Silas Sprau, SV Bruchmühlbach

Schüler A: 4. Klara Behret, SV Fischbach

Schüler B: 1. Cem Kögler, SV Alsenborn, 2. Jonathan Sprau, SV Bruchmühlbach, 3. Arjen Luuk Wilking, SSG Queidersbach, 4. Lias Arthur Stauber, SSG Queidersbach

Schüler B w: 1. Alina Kögler, SV Alsenborn

Compound

Senioren: 1. Klaus Link, SV Bruchmühlbach, 2. Philip Carney, SV Schopp

Jugend: 2. Ronja Sauerwein, SV Schopp.