Wegen des Eisregens und Glatteis hatten die Kaiserslauterer Schulen am Mittwoch den Präsenzunterricht abgesagt und stattdessen meist per App Aufgaben verteilt. Bereits im Corona-Lockdown sollten Leih-Tablets der Stadt den Unterricht zu Hause digital unterstützen. Wie gut konnte der Unterrichtsausfall am vergangenen Mittwoch aufgefangen werden? Die RHEINPFALZ hat nachgehakt.

An der Dansenberger Grundschule haben die meisten Schüler ihre I-Pads mittlerweile zurückgegeben, berichtete Schulleiterin Heike Thamfald. Aber die Kinder erhielten am Mittwoch Arbeitsaufträge