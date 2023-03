Im Juni 2012 wurde der Internationale Tag des Glücks von der UN-Hauptversammlung beschlossen, seit 2013 wird er weltweit am 20. März begangen. Im Zuge der positiven Psychologie wurde auch das Glück stärker in den Fokus genommen. Die Forscher fanden heraus, dass Glück ungefähr zur Hälfte genetisch bedingt ist. Auch die Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein, damit sich Glück entfalten kann. Zu 40 Prozent ist Glück lernbar: Den positiven Dingen im Alltag Aufmerksamkeit schenken ist ein Schlüssel dazu. Für eine dauerhafte Zufriedenheit sind menschliche Beziehungen sehr wichtig. Kreative Betätigung, etwas lernen oder unternehmen machen glücklicher als ein neues Auto, dessen Effekt recht schnell verpufft. Auch Sport sorgt dafür, dass der Körper Glückshormone ausschüttet. Das 2012 in Mannheim gegründete Ministerium für Glück und Wohlbefinden ruft am diesjährigen Glückstag dazu auf, mit Straßenkreide frohe Botschaften und Stimmungen zu verbreiten.