Weil die Deckschicht erneuert wird, muss die L464 zwischen Bruchmühlbach-Miesau und der Abzweigung Lambsborn (K74) am Montag in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Zum gleichen Zeitpunkt erfolgt wird auch die L466 zwischen Martinshöhe und Schernau voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Bruchmühlbach – Langwieden – Martinshöhe, die Umleitungsstrecke werde entsprechend ausgeschildert, so der LBM. Am Dienstag werden die Sanierungsarbeiten dann auf die K68 verlegt. Hierzu erfolgt die Vollsperrung des Teilabschnitts zwischen Langwieden und Schernau. Der Streckenverlauf der L464 sowie der L466 ist zu diesem Zeitpunkt wieder geöffnet. Außerdem ist die L469 zwischen Niederhausen und Oberauerbach im Zeitraum von Mittwoch, 14. Juni bis Freitag, 23. Juni, halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgt hier per Ampelanlage. Der LBM weist darauf hin, dass sich die Arbeiten witterungsbedingt um wenige Tage verschieben können.