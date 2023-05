Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kleine Reitturniere wie das des Reit- und Fahrvereins Lautertal in Katzweiler sind in der Reiterfamilie beliebt. Das zeigen die Starterzahlen in den einzelnen Klassen sowohl in den Dressuren als auch in den Springprüfungen.

Weil in Katzweiler nur ein Platz zur Verfügung steht, stehen am Samstag die Dressurprüfungen auf dem Programm und am Sonntag die Springprüfungen. „Dadurch ist das Turnier gut zu stemmen,