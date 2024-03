Der Lautrer Demokratieladen hat bis zum 20. März in der Schneiderstraße 12 geöffnet und bietet ein Veranstaltungsprogramm rund um die Themen Demokratie und demokratische Beteiligung an.

Ziel des Lautrer Demokratieladens ist es, die Menschen über Demokratie aufzuklären und diese zu stärken. Dazu finden verschiedene Veranstaltungen statt.

Von 14 bis 16 Uhr stellt sich am Dienstag, 12. März, der neue Inklusionsbeirat der Stadt Kaiserslautern im Demokratieladen vor. Im Anschluss findet dort um 18 Uhr ein Vortrag über die kriminelle, rechtsextremistische Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) statt. Im Vortrag soll es um die Entstehung und Taten der Gruppe sowie um die Auswirkungen auf den Staat gehen. Referent wird der Vorsitzende Richter am Landgericht, Johannes Barrot, sein. Von 2014 bis 2016 war er Mitarbeiter im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss.

Generationencafé

Am Mittwoch, 13. März, 17 Uhr, findet eine geschichtliche Führung durch die Fruchthalle statt. Danach hält der Sozialwissenschaftler Luis Caballero um 18 Uhr im Demokratieladen den Vortrag „Wer macht mit? Fit für die Kommunalwahl 2024“. Das Angebot der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz soll die Zuhörer über das Konzept der Kommunalwahl informieren. Im Anschluss sollen die Besucher über Fragen rund um die Themen Wichtigkeit politischer Teilhabe und Ausweitung der Wahlrechte auf kommunaler Ebene diskutieren.

Europabeauftragter Marco Zettl hält am Donnerstag, 14. März, von 14 bis 16 Uhr ein Generationencafé im Demokratieladen ab, wo sich Jung und Alt untereinander austauschen können. Am selben Tag beginnt um 19 Uhr in der Scheune des Theodor-Zink-Museums das Konzert des Musikduos IC Strings. Musikstücke aus 25 Ländern sollen dabei aufgeführt werden.

Kostenlose Eintrittskarten

Im Demokratieladen stellt sich am Freitag, 15. März, von 14 bis 16 Uhr der neue Seniorenbeirat vor. Direkt danach kommt es um 17 Uhr zur politischen Fragerunde zwischen Mitgliedern des Jugendparlaments und Vertretern der Landtagsfraktionen SPD, FDP, Die Grünen und der CDU. Dabei soll es um die Themen konsumfreie Treffpunkte, Bildung und Öffentlicher Personennahverkehr gehen.

Für die Teilnahme an den Veranstaltungen werden Eintrittskarten benötigt. Diese können kostenlos bei der Tourist-Info in der Fruchthallstraße 14 erworben werden. Pro Person können höchstens vier Karten reserviert werden.