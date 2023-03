Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine zweite Halbzeit zum Vergessen hat den Auftritt des TuS Dansenberg am Samstag bei der HSG Hanau in ein Desaster münden lassen. Am Ende stand eine der höchsten Auswärtsniederlagen seit dem Aufstieg in die Dritte Handball-Bundesliga zu Buche. Beim 19:36 (13:15) brach die Mannschaft von Trainer Frank Müller nach dem Seitenwechsel ein und wurde phasenweise vorgeführt.

„In Hanau werden sicherlich noch ganz andere Teams verlieren, das ist kein Beinbruch, aber die Art und Weise, wie wir uns nach der Pause präsentiert haben, war nicht in Ordnung, da