Ab Montag, 8. Juni, ist die Brandenburger Straße zwischen den Einmündungen Hohenecker Straße und Pariser Straße wegen Bauarbeiten der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG komplett gesperrt. Etwa sechs Monate werden die Arbeiten in dem Bereich insgesamt noch dauern.

Die Leitungsverlegung zur Anbindung des neuen Umspannwerkes in den bestehenden Netzbetrieb der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG geht in die zweite Phase: Während der erste Bauabschnitt in der Königstraße fertiggestellt ist und der Verkehr dort wieder ungehindert fließen kann, werden die Arbeiten einige Meter weiter fortgeführt, wie die Stadtwerke mitteilten. Für den weiteren Verlauf der Baumaßnahme sind umfassende Vorarbeiten im Bereich der Brandenburger Straße erforderlich. Während der Arbeiten wird die Tangente Brandenburger Straße ab Kreuzung Hohenecker Straße bis zur Pariser Straße ab dem 8. Juni für den Verkehr in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Planungen hätten aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach angepasst werden müssen, und die Stadtwerke setzten alles daran, die mit den Baumaßnahmen verbundenen Einschränkungen in ihrer Ausrichtung und Dauer so gering wie möglich zu halten. „Beispielsweise wird eine Spezialfräse eingesetzt, die für den erforderlichen Straßenaufbruch nur rund ein Drittel der üblichen Zeit in Anspruch nimmt, was die Bauzeit deutlich verkürzt. Wir sind uns bewusst, dass diese Baumaßnahme für alle Verkehrsteilnehmer eine große Belastung darstellt“, erklärt Bernd Bohn, Bereichsleiter Technik.

Letzter Bauabschnitt soll in Sommerferien starten

Im letzten Bauabschnitt, der voraussichtlich in den Sommerferien startet, wird das Teilstück Brandenburger Straße, zwischen Königstraße und Hohenecker Straße teilweise gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen einspurig gewährleistet. Durch die Vielzahl der erforderlichen Arbeiten wird die gesamte Baumaßnahme voraussichtlich sechs bis sieben Monate dauern. Auch der Linienverkehr ist durch die Baustellenführung betroffen. Die Verkehrsbetriebe sind informiert und werden in Fahrgastinformationen erforderliche Änderungen veröffentlichen.

Markus Vollmer, Vorstand der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG: „Wir arbeiten in der Planung mit Hochdruck daran, die permanente Zugänglichkeit zu den anliegenden Geschäften sicherzustellen und die Auswirkungen für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.“ Die Zufahrt zu der Erdgastankstelle auf dem Gelände der Stadtwerke in der Brandenburger Straße wird trotz der Einschränkungen gewährleistet.

Stadtwerke richten E-Mail-Adresse ein

Zur Verbesserung der Kommunikation rund um alle Baumaßnahmen der Stadtwerke, wurde baustelle@swk-kl.de, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, unter der künftig alle eingehenden Fragen und Anregungen zu SWK-Bauarbeiten bearbeitet werden. Zusätzlich wird in Kürze auf der Website www.swk-kl.de die bereits veröffentlichte Baustellenübersicht der Stadt Kaiserslautern um alle individuellen Baumaßnahmen der Stadtwerke im öffentlichen Bereich ergänzt.

Das Projekt zur Modernisierung des Heizkraftwerkes ist eines der größten in der Geschichte der SWK Versorgungs-AG und laut dem Unternehmen „entscheidend für eine erfolgreiche Energiewende“. Die Realisierung des Gesamtprojektes müsse zwingend im Spätsommer 2022 abgeschlossen sein. Die Stadtwerke investieren nach eigenen Angaben rund 65 Millionen Euro in die Weiterentwicklung ihres Heizkraftwerkes zu einem flexiblen Strom-Wärme-System der Zukunft.