Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail.

Schlange in der Stadt

Diese Schlange hat Björn Blätz abends in der Nähe des Kaiserslauterer Hauptbahnhofs unmittelbar vor dem Justizzentrum gesichtet. Dabei handelte es sich wohl um eine ungiftige Schlingnatter. „Ob sie ein juristisches Anliegen hatte oder nur den nächsten Zug erreichen wollte, ist nicht bekannt“, schreibt der Leser dazu. Aufmerksame Bundespolizisten haben das Tier in Schach gehalten, bis es von der Wildtierrettung aufgenommen und in freier Natur wieder ausgesetzt worden sei.

Wespenvolk nistet sich ein

„In meinem Insektenhotel, in dem Fach für Schmetterlinge, hat sich ein kleines Wespenvolk eingenistet“, schreibt uns Rudolf Müller. Die Tiere fühlten sich sichtlich wohl und störten nicht.

Seltener Gast in Vinothek

Einen seltenen Gast beim wöchentlichen Stammtisch in einer Erfenbacher Vinothek hat Ulrike Bömicke beobachtet. Die Gottesanbeterin habe für großes Aufsehen gesorgt, denn so ein außergewöhnliches Tier sehe man schließlich nicht so oft. „Ob es ein Männchen oder das berühmt berüchtigte Weibchen war, ist nicht bekannt“, berichtet Ulrike Bömicke weiter.

Regenbogen am Himmel

Einen bunten Regenbogen hat Jutta Fink beobachtet und das leuchtende Himmelsschauspiel direkt fotografiert.

Hirschkäfer entdeckt

Durch Zufall habe er auf dem gepflasterten Weg zum Hauseingang ein wunderschönes, seltenes Exemplar eines Hirschkäfers entdeckt, das seinem Namen alle Ehre mache, berichtet Gerhard Sommerrock.

Beim Spaziergang entdeckt

Das Foto einer Spinne in ihrem Nest hat Hubert Hemmer aufgenommen. Das Tier sei ihm beim Spaziergang im Wald begegnet.

Begeistert von den Strohblumen zeigen sich die Insekten, die Maria Wenz fotografiert hat.

Seltene Blütenpracht

Klaus Bundschuh schickt ein Foto seiner blühenden Königin der Nacht. Die Pflanze, die zur Familie der Kakteengewächse gehört, blüht nur eine einzige Nacht pro Jahr.