Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfR Kaiserslautern steht am sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga West vor einer auf dem Papier leichten Aufgabe. Tritt er doch am Samstag (16 Uhr) bei dem noch punktlosen Schlusslicht SG Schmittweiler-Callbach/Reiffelbach-Roth an.

Doch von einer „leichten Aufgabe“ will VfR-Trainer Christopher Lamprecht nicht sprechen. „Nein, das Spiel gegen Schmittweiler wird genauso schwierig wie das zuletzt gegen den SC Idar-Oberstein