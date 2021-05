Zwischen Hausnummer 6 und Hausnummer 9 in der Oberen Straße in Morlautern soll ein Fußgängerüberweg eingerichtet werden. Dafür muss vorher gezählt werden, wie viele Leute über die Straße gehen. In diesem Bereich seien viele Erwachsene und Kinder unterwegs, begründete der Ortsbeirat Morlautern am Donnerstag seinen Vorstoß. Die Bürgersteige dienten als Schulweg, Weg zur Kindertagesstätte und seien zudem auch der Weg zu den örtlichen Geschäften. Laut Ortsvorsteher Alexander Lenz hat die Straßenverkehrsbehörde die Forderung nach einem Fußgängerüberweg an der Stelle bereits zweimal mit der Begründung abgelehnt, dass bei einer Verkehrszählung innerhalb des Bereichs nur sieben Kinder die Straßenseite gewechselt hätten.

Erst nach Ende der Baustelle

Der Ortsbeirat forderte eine erneute Verkehrszählung. Diese solle nicht wie bisher nur morgens, sondern ganztägig und vor allem erst nach Ende der in der Oberen Straße zurzeit stattfinden Baumaßnahmen vorgenommen werden.

Ergänzend zum Antrag der SPD erneuerte die CDU-Fraktion in der Sitzung ihre Forderung nach einem Fußgängerüberweg vom Hotel Hasselberg zur Verkehrsinsel an der Ampelanlage. krh