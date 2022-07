3570 Euro hat der Sportverein Spesbach für Verkehrssicherungsmaßnahmen ausgegeben. Der Verein hat eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde beantragt. Das hat der Ortsgemeinderat jedoch abgelehnt, wie Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) mitteilt. Hintergrund: Zwischen Hütschenhausen und Spesbach verläuft ein Geh- und Radweg. Dieser geht an einem Waldstück vorbei, das Teil des Geländes des SV Spesbach ist und dem Verein von der Ortsgemeinde als Erbbaugrundstück überlassen wurde. Der Landesbetrieb Mobilität hatte kürzlich festgestellt, dass der Baumbestand im Bereich des Sportgeländes Unfallgefahren birgt. Einzelne Äste oder sogar ganze Bäume könnten in absehbarer Zeit auf den Geh- und Radweg oder auf die Fahrbahn der L356 fallen. Die daraufhin vom Sportverein in Auftrag gegebene Beseitigung der Gefahren durch Fällen und Zurückschneiden von Bäumen kostete 3570 Euro. Der SVS argumentierte in seinem Zuschussantrag mit dem Nutzen für die Bürger, die den Weg häufig nutzten. Mahl begründete die Ablehnung damit, dass sich die Zuständigkeit aus dem Erbpachtvertrag ergebe.