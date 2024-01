Die Einzelhandelsbetriebe in der Pfalz werden am Freitag und Samstag erneut streiken. Wie Dave Koch, Gewerkschaftssekretär bei Verdi (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) mitteilt, werden in Kaiserslautern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Primark, H&M, Hornbach und Ikea streiken. Bereits seit einem dreiviertel Jahr steht ein Tarifabschluss für die Beschäftigten im Einzelhandel aus. Koch: „Unsere Mitglieder im Einzelhandel haben lange genug gewartet. Es ist inakzeptabel, dass seit Monaten keine Fortschritte in den Tarifverhandlungen erzielt wurden. Die Angebote der Arbeitgeber spiegeln nicht die Systemrelevanz der Einzelhandelsbeschäftigten wider.“

Am Samstag seien die Streikenden zudem aufgerufen, an der Demonstration „Nie wieder ist jetzt“ teilzunehmen, die vom Bündnis „Kaiserslautern gegen Rechts“ organisiert wird. Die Demo setze sich insbesondere für die Demokratie ein und dafür, sich den „Deportationsfantasien“ von Rechtsextremisten entgegenzustellen, von denen Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben betroffen wären, erklärt Verdi. „Es ist wichtig, dass wir nicht nur für unsere beruflichen Belange, sondern auch für eine solidarische und gerechte Gesellschaft einstehen. Der Streik und die Teilnahme an der Demonstration sind Ausdruck unseres Engagements für eine bessere Zukunft für alle“, sagt Koch.