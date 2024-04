Die SPD Queidersbach hat in ihrer Mitgliederversammlung Ute Petry einstimmig zu ihrer Kandidatin für die Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni nominiert. Auch eine Liste mit 15 Namen für die Wahl des Gemeinderats steht.

Die 54-jährige Ute Petry ist in Kaiserslautern geboren und in Trippstadt aufgewachsen. Vor zwölf Jahren zog sie mit ihrem inzwischen erwachsenen Sohn nach Queidersbach. Petry ist seit über 20 Jahren bei den US-Streitkräften angestellt, arbeitet dort im Personalbüro als Sachbearbeiterin und engagiert sich in der Betriebsvertretung sowie als Vorsitzende der Schwerbehindertenvertretung.

Seit Juni 2022 hat sie – als Nachrückerin – ein Mandat im Gemeinderat Queidersbach. Dort führt sie jetzt auch die SPD-Liste an. Aktionen für Familien im Ort, die Stärkung der Vereinsgemeinschaft und eine vorausschauende Bildungs- und Seniorenpolitik sind Ziele, die die SPD-Kandidatin und ihre Mannschaft sich nach eigener Aussage auf ihre Fahnen geschrieben haben. „Queidersbach soll sich zu einem lebenswerten und fortschrittlichen Ort weiterentwickeln.“ Die Liste bietet nach Ansicht der SPD eine „sehr gute Mischung erfahrener und neuer Kandidatinnen und Kandidaten, die sich alle als Macher für ihre Heimat einbringen möchten“.

Derzeit hat die SPD im Queiderbacher Rat zwei Sitze.

SPD-Liste

1. Ute Petry, 2. Mareike Weidner, 3. Maximilian Thul, 4. Melissa Thul, 5. Marco Feix, 6. Dieter Strasser, 7. Selina Klingel, 8. Lisa Mayer, 9. Siri Wolf, 10. Klaus Strasser, 11. Alexander Ecker, 12. Jutta Baque Müller, 13. Gertrud Storck, 14. Oliver Burkard, 15. Christine Heyl