Wer hat das geparkte Auto gerammt und ist dann einfach weggefahren? Diese Frage stellt die Polizei und sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr in der Goethestraße in Enkenbach einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat dort in Höhe des Hauses Nummer zwei einen schwarzen VW Golf gerammt, der am Fahrbahnrand geparkt war. Durch den Aufprall wurde er auf den Gehweg geschoben, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.