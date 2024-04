Ein 37-jähriger Autofahrer verlor am Sonntagnachmittag auf der L394 zwischen Sippersfeld und Neuhemsbach in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Der Honda Civic geriet in den Grünstreifen, drehte sich um 180 Grad über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Laut Polizei konnte sich der Fahrer mit Unterstützung eines Ersthelfers aus dem Fahrzeug befreien, die Beifahrerin musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Die 40-jährige Frau erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Den schwer verletzten Fahrer brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.