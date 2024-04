Es sollte bereits im Februar 2022 gezeigt werden, fiel dann aber wegen Corona flach: Deshalb ist „Amadeus“, Peter Shaffers Reißer um den frühen, ungeklärten Tod Mozarts, jetzt am Donnerstag zum Abschluss der Schauspielsaison 2023/24 im Neustadter Saalbau zu sehen.

Das 1979 uraufgeführte Stück, das nicht zuletzt durch die kongeniale Verfilmung von Milos Forman von 1984 weltberühmt wurde, basiert auf einem Gerücht, das immer wieder die Gemüter bewegt hat: Wurde Mozart vom kaiserlichen Hofkompositeur Antonio Salieri vergiftet? Shaffer macht daraus einen wahren Psychothriller, der ganz vom Dualismus zweier völlig unterschiedlicher Persönlichkeiten lebt.

Auf der einen Seite steht Salieri, der, bereits als Kind mit Gott einen „Pakt“ geschlossen hat. Er gelobt einen moralisch einwandfreien Lebenswandel und erwartet als Lohn künstlerischen Erfolg. Dieser scheint auch einzutreffen, da er es rasch zu höchsten Würden in Wien bringt. Doch dann taucht Mozart auf: ungehobelt, exaltiert und doch von überlegener Genialität. Er ist „Amadeus“, der von Gott Geliebte. Salieri, von Hass erfüllt, gelingt es durch seinen Einfluss, ihn in die materielle Katastrophe zu treiben. Doch wer gewinnt am Schluss? Während der tote Mozart zu unvergänglichem Ruhm aufsteigt, fällt Salieri noch zu Lebzeiten der Vergessenheit anheim.

In der Inszenierung der Konzertdirektion Landgraf, die durch enorme Kostümfreude besticht und natürlich mit der Musik von Mozart prunkt, übernimmt Marcus Abdel-Messih die Titelrolle, Wolfgang Seidenberg ist Salieri). Das Ensemble umfasst außerdem noch acht weitere Darsteller.

Termin

„Amadeus“, Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, im Saalbau in Neustadt. Karten ( zwischen 16 und 30 Euro) bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen (in Neustadt zum Beispiel Tabak Weiss und die Tourist-Information), unter 06519790777 oder www.ticket-regional.de. Eine Einführung wird um 19.15 Uhr angeboten.