Drittligist TuS Dansenberg hat sich am Samstag im Saar-Pfalz-Derby gegen die HG Saarlouis mit 26:24 (9:10) durchgesetzt. Die Mannschaft von Interimstrainer Marco Sliwa entschied das umkämpfte Pokalrundenspiel mit einem 3:0-Lauf zum 24:21 (55.) zu ihren Gunsten und steht weiterhin punktgleich mit dem TV Gelnhausen an der Tabellenspitze.

Während Saarlouis nach der dritten Niederlage im dritten Spiel keine Chance mehr auf den Einzug in den DHB-Pokal hat, läuft in der Gruppe C nun alles auf einen Showdown am letzten Spieltag hinaus, wenn