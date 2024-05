Susanne Großpietsch (38), Ibrahim Yetkin (62), Harry Mathäß (72), Uta Erhard (45), Kevin Jähnigen (37), Doris Mathäß (68), Sebastian Müller (35), Werner Hügelschäfer (69) und Mehmet Ali Atay (44) bilden die Ortsbeiratsliste der Grünen für die Gartenstadt bei der Kommunalwahl am 9. Juni. Großpietsch wurde zudem als Kandidatin für das Ortvorsteheramt gewählt. Die 38-jährige Sprach- und Kulturwissenschaftlerin wohnt seit 2016 mit ihrem Mann in der Gartenstadt. Schwerpunkte in ihrer politischen Arbeit möchte Großpietsch insbesondere durch den Ausbau der lokalen Betreuungsplätze und Freizeitangebote setzen.

„Familien und junge Menschen liegen mir besonders am Herzen, ich werde mich leidenschaftlich dafür einsetzen, den Menschen bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen“, so die junge Mutter dreier Kinder. Ein weiterer zentraler Punkt ihrer Agenda ist neben der Verbesserung der Verkehrssicherheit der Erhalt der grünen Oasen: „Der Schutz des Maudacher Bruchs und der zahlreichen Parks sind mir sehr wichtig. Die Aufwertung dieser grünen Flecke sind für die Lebensqualität in der Gartenstadt von unschätzbarem Wert.“ Darüber hinaus legt Großpietsch Wert auf die Bürgerbeteiligung, insbesondere junger Menschen, an politischen Entscheidungsprozessen. Sie möchte mehr Möglichkeiten zum direkten Austausch schaffen, auch mit digitalen Angeboten. In der Gartenstadt sind insgesamt sechs Bewerber am Start: von SPD, CDU, Grünen, FWG, BIG und FDP.