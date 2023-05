Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Technischen Universität endet am 30. Juni eine Ära. Dann geht Helmut Schmidt, der 18 Jahre lang Präsident war, in den Ruhestand. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hat er zurückgeblickt, Bilanz gezogen und auch erzählt, dass er nicht ganz loslassen will.

Ehefrau Friederike hat all die Jahre eine Hauptrolle gespielt. „Sie war meine objektivste Kritikerin“, sagt er. Sie war in der Öffentlichkeit meist an seiner Seite, etwa