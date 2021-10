An der TU Kaiserslautern startet das Wintersemester mit rund 2200 Erstsemestern. Die Lehrverstaltungen sollen wieder in Präsenz stattfinden. Dabei soll eine App helfen.

„Wir freuen uns auf den Start der Lehrveranstaltungen übernächste Woche, endlich dürfen wir wieder deutlich mehr Studierende auf dem Campus begrüßen“, betont Stefan Löhrke, Vizepräsident für Studium und Lehre. Um einen reibungslosen Ablauf des Lehrbetriebs zu ermöglichen, hat die Technische Universität vorgesorgt. „Studierende hinterlegen ihren 3-G-Status in einer App, die wir bereits in den vergangenen Semestern zur Kontaktverfolgung genutzt haben“, erläutert Löhrke. „Vor dem Betreten der Veranstaltungsräume erfolgt per Scan des persönlichen QR-Codes der Nachweis.“ Darüber hinaus gelten nach wie vor gängige Hygieneregelungen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, vor allem wenn sich der erforderliche Abstand nicht einhalten lässt. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren Studierenden und Dozierenden auf diese Weise ein Semester mit möglichst viel Präsenz und Schutz bieten können, sind uns aber bewusst, dass wir flexibel bleiben müssen, wenn sich die Pandemielage ändert“, so Löhrke. Sollten Studierende, etwa aus Quarantäne-Gründen, nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen können, stellen die Fachbereiche im Rahmen ihrer Möglichkeiten digitale Alternativen bereit.

Registrierungsstationen auf dem Campus

Um den 3-G-Status in der App zu erfassen, können Studierende und Dozierende extra eingerichtete Registrierungsstationen auf dem Campus nutzen. Die TU verwendet eine Lösung, die auch eine Kontaktnachverfolgung ermöglicht, die App „Intake“. Personen, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich regelmäßig testen lassen und den Testnachweis jeweils in der App hinterlegen. Für die Testung wird das Testzentrum des DRK auf dem Campus der TU weiter zur Verfügung stehen. Ein Schnelltest ist am Testtag und den ganzen darauffolgenden Tag gültig.