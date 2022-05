Die Fächerangebote der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) in Architektur und Ingenieurwissenschaften haben im Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) sehr gute Noten erhalten.

Die Angebote in den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der TU sind laut dem aktuellen CHE-Hochschulranking gut aufgestellt. Dreimal landete sie in der bundesweiten Spitzengruppe, weil sich Studierende zu Studienbeginn rundum unterstützt fühlten. Dies umfasse Aspekte wie „Kompetenzangleichung und Kompetenzaufbau“, „Orientierung“, „Flexibilisierung“ und „Begleitung und Beratung“.

Weiter weise das Ranking die Spitzennote in puncto Forschungsgelder pro Wissenschaftler/in aus, hier vor allem im Bauingenieurwesen, wie die TU weiter informiert.

Gute bis sehr gute Noten gehen zudem an die Elektrotechnik und Informationstechnik für die Ausstattung der Räumlichkeiten für das Lehren und Lernen. Das CHE Ranking vergleicht seit über 20 Jahren über 30 Fächer an mehr als 300 Universitäten und Hochschulen.