Überraschend unterlag der Tischtennis-Drittligist TSG Kaiserslautern beim TTC Wöschbach und hat durch das 2:6 bereits fast alle Möglichkeiten verspielt, noch in die Zweite Bundesliga aufzusteigen. Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses hätte die Partie auch zugunsten der TSG ausgehen können.

Beide Mannschaften traten in bester Besetzung an, klarer Außenseiter war aber der TTC Wöschbach, der mit zuvor 6:12 Zählern zu den Kellerkindern der Liga gehört. „Wir wollen noch mal alles versuchen“, meinte TSG-Sportwart Bijan Kalhorifar vor etwa einer Woche am Rande der Pfalzmeisterschaften, mit Blick auf die Spitzenränge der 3. Bundesliga Süd. In den Doppeln verlief das Spiel noch ausgeglichen, TSG-Spielertrainer Filip Szymanski gewann an der Seite von Vladislav Rukletsov.

Danach begann das Drama in mehreren Akten. Die Niederlage des TSG-Brasilianers Guilherme Teodoro gegen Wöschbachs Jan Zibrat in vier Sätzen war noch zu verkraften. Dann jedoch nahm das Unglück seinen Lauf, weil Szymanski und Rukletsov zwar Satzrückstände immer wieder ausgleichen konnten, im Entscheidungssatz jedoch das Nachsehen hatten. Einzig Rafael Turrini gelang ein Sieg für die TSG, als er Kenan Hrnic in drei Sätzen besiegte. Auch in seiner zweiten Partie hatte der technisch stark spielende Szymanski das Nachsehen, unterlag Jan Zibrat in fünf Sätzen. Dass es an diesem Tag für die TSG einfach nichts werden sollte, zeigte die Partie von Teodoro. Er führte im vierten Satz gegen Wöschbachs Gacev mit 6:3, unterlag aber noch mit 6:11. Im fünften Satz wehrte der TSG-Akteur drei Matchbälle in Serie ab, unterlag dann aber mit 10:12 im Entscheidungssatz.

Nach der Niederlage hat die TSG erst einmal den Anschluss an den Tabellenführer TTC SR Hohenstein-Ernstthal verloren, hat fünf Zähler Rückstand.