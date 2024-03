Für den Gegner der TSG Kaiserslautern, die SU Neckarsulm, war seit Samstag klar, dass es wohl nichts wird mit dem Aufstieg von der Dritten Bundesliga Süd in die zweithöchste deutsche Spielklasse. 0:6 unterlag Neckarsulm dem 1. FC Saarbrücken-TT II und hat nur noch theoretischen Chancen auf den Aufstieg. Gegen die Barbarossastädter ließen sie ebenfalls beim 5:5 einen Punkt liegen.

Dadurch kann sich die TSG weiterhin Aussichten auf den dritten Platz in der Abschlusstabelle machen.

Beim Auswärtsspiel der TSG in Neckarsulm ging es von Beginn an eng zu. Nach einem 1:1 in den Doppeln setzte sich Kaiserslautern sogar bis auf 3:1 ab, musste dann jedoch wieder den Ausgleich hinnehmen. Felix Köhler verpasste es gegen Julian Mohr, nachdem er sich den vierten Satz knapp gesichert hatte, die TSG mit 4:2 in Führung zu bringen und musste doch noch dem SU-Akteur gratulieren.

Felix Köhler vergibt Matchball

Abermals waren es Guilherme Teodoro und Jakub Folwarski, die mit ihrem jeweils zweiten Einzelsieg die TSG abermals mit zwei Punkten in Front brachte. Köhler hatte es danach in der Hand, gegen Albert Vidarell den Sack zuzumachen. Er kämpfte sich nach 0:2-Satzrückstand in den fünften Durchgang, vergab dort sogar beim Stand von 12:11 einen Matchball und musste am Ende doch als Verlierer die Platte verlassen. Weil auch Pfalzmeister Sven Happek kein Sieg gelingen sollte, musste sich die TSG zum dritten Mal in dieser Saison mit einer Punkteteilung zufrieden geben.

Bereits am Samstag gastiert die TSG beim TTC Wohlbach. Die Wohlbacher haben den Klassenverbleib noch nicht endgültig gesichert und kämpfen wie alle Teams hinter Kaiserslautern, die auch nach sechs Rückrundenspielen noch ungeschlagen sind, um den Klassenverbleib.