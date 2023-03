Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am dritten Spieltag der Oberliga bestreiten die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern ihr erstes Heimspiel. In der Sporthalle des Burggymnasiums empfangen sie am Sonntag (11 Uhr) den Kreuznacher HC.

Schon vor Rundenbeginn war den Buchenlochern klar, dass es für sie in dieser Hallensaison nicht einfach werden würde. Diese Einschätzung bestätigte sich dann auch in den ersten beiden Ligaspielen.