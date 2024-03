Endlich mal wieder in eigener Halle spielte die TSG Kaiserslautern in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd, und sie gewann. Gegen die DJK SpVgg Effeltrich gab es einen deutlichen 6:2-Heimsieg, womit die Buchenlocher in der Rückserie weiterhin ungeschlagen bleiben.

Die TSG Kaiserslautern belegt bislang den zweiten Rang in der Rückrunden-Tabelle, mit 8:2 Punkten. Der Drittligist hatte gegen die Oberfranken fast von Beginn an einen Vorsprung. Nach einem 1:1 in den Doppeln, es siegte der Pole Jakub Folwarski und der frühere deutsche Schülermeister Felix Köhler für die TSG, folgten gleich drei Einzelsiege in Serie. Folwarski hatte gegen den wie Köhler früher in der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft spielenden Mike Hollo zwar zwei Sätze lang seine Probleme, gewann dennoch mit 3:0. Hsin-Yu Li gab zweimal eine Satzführung aus der Hand, siegte gegen den DJK-Akteur Takuto Shiba in fünf Sätzen. Offensivspieler Felix Köhler gewann klar in drei Sätzen gegen Marius Zaus und erhöhte für die TSG auf 4:1. Einzig Pfalzmeister Sven Happek unterlag in seinem Einzel gegen Hannes Hörmann, den Köhler ebenfalls als Kontrahenten aus seinen Zeiten bei Nachwuchsmeisterschaften kennt.

Folwarkski und Li machten jeweils mit Dreisatzsiegen den 6:2-Sieg für die TSG perfekt und hievte sie auf den dritten Rang der Liga. Bei noch vier zu absolvierenden Spielen für die TSG ist die Chance auf den Titelgewinn zwar zumindest rechnerisch noch vorhanden, jedoch hat der 1. FC Saarbrücken-TT II, der eine Partie weniger absolviert hat, neun Zähler Vorsprung. Die nächste Partie bestreitet die TSG Kaiserslautern am kommenden Sonntag (14 Uhr) in fremder Halle beim SU Neckarsulm und kann dann zumindest die Chance auf die Vizemeisterschaft wahren.