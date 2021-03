Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an unsere Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Schier endlos fühlte sich der nass-graue Winter in diesem Jahr an. Umso schöner ist es, dass sich dieser nun verabschiedet und dem Frühling dem Vortritt lässt. So erwecken die ersten wärmenden Sonnenstrahlen nicht nur den Lebensgeist der Menschen aufs Neue. Auch die Tiere und Pflanzen freuen sich über die beginnende Wohlfühl-Saison.

Die ersten Frühlingsboten sind schon da

Julia Kaps Foto zeigt: Die ersten Frühlingsboten sind schon da. Die zarten Krokusse recken lichthungrig die Köpfe gen Himmel. Während sich die Menschen über den Anblick der bunten Gewächse freuen, sind auch die Tiere begeistert: Sie dienen als erste Nahrungsquelle nach dem langen Winter.

Frühlingsgefühle in der Tierwelt

Einen einmaligen Blick durch die Kameralinse auf zwei turtelnde Grasfrösche erhaschte Christian Stepf. „Dieses Pärchen war nicht alleine. Es hielten sich bereits mehrere Grasfrösche und Erdkröten in Hohenecken auf“, berichtet er. Bereits jetzt sei in den Gewässern in einigen Gebieten schon der erste Laich zu finden. Bis sich die ersten Kaulquappen blicken lassen, dürfte es nicht mehr all zu lange dauern.

Das erste Sonnenbad genießen

Eine wahre Sonnenanbeterin fingen Gaby und Bernhard Kimmle fotografisch ein. Das Paar schreibt: „Gestern zogen die Kraniche über Hohenecken und die Eidechsen auf der Burg haben ein Sonnenbad genommen.“ Gestört fühlte sich das kleine Reptil von seinen neugierigen Beobachtern offensichtlich nicht.

Außergewöhnliches Farbenspiel am Himmel

Ralf Mayers Aufnahme eines blutroten Abendhimmels kündigt trotz herrlicher Temperaturen am Tag noch deutlich kältere Temperaturen in der Nacht an. Der Rauch eines Schornsteins schlängelt sich während des farbenfrohen Sonnenuntergangs um die Silhouette eines katholischen Kirchturms.

Saharastaub verändert Lichtverhältnisse

Leser Boris Friedrichs hielt den Schnappschuss der untergehenden Sonne vom Westpfalz-Klinikum aus fest. Der Saharastaub, der sich über Kaiserslautern legt, taucht dabei den Abendhimmel in ein besonderes Licht. Riesengroß verabschiedet sich die Sonne bald darauf für diesen Tag am Horizont.