Gibt es wieder einen Titelregen für die TSG Kaiserslautern bei den Pfalzeinzelmeisterschaften der Damen und Herren in Dahn? Am Sonntag (9.30 Uhr) gehen in beiden Einzelkonkurrenzen die Buchenlocher als Topfavoriten an die Platten in der Schulsporthalle.

Da die Dauersiegerin Elena Süs (TTC Riedelberg) in diesem Jahr fehlt, dürfte die Regionalligaspielerin Nina Merkel (TSG Kaiserslautern) bei den Damen ganz vorne zu finden sein. Das gilt auch für